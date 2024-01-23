Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

Действия официального Парижа все больше препятствуют региональному миру на Южном Кавказе и подрывают усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

"Антиазербайджанская политика Франции вызывает у многих обеспокоенность, многие критикуют ее за предвзятую позицию, мешающую региональной стабильности. В том числе, недавнее решение французского сената об обращении к правительству ввести санкции в отношении Азербайджана, может осложнить довольно хрупкий процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном", - сказал он.

Мухаммад Али Паша также выделил наличие выраженных элементов исламофобии во внутренней и внешней политике Франции, что в последствии может вызвать политические волнения в самой стране.

"Политическая позиция Франции может способствовать формированию атмосферы, в которой расцветает исламофобия, что потенциально оказывает влияние на внутреннюю политику и общественные настроения. Эта двойная перспектива подчеркивает сложность международных отношений, где внешнеполитические решения страны тщательно изучаются не только с точки зрения их геополитических последствий, но и с учетом потенциальных воздействий на социальную и культурную динамику", - добавил он.