Пакистанская пресса написала о гуманитарных проектах, реализуемых под руководством Мехрибан Алиевой

Ведущие средства массовой информации Пакистана опубликовали статьи о многовекторной гуманитарной деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой.

Ведущие средства массовой информации Пакистана опубликовали статьи о многовекторной гуманитарной деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой.

Как сообщает Report, в статье "Гуманитарные следы Фонда Гейдара Алиева в Пакистане", опубликованной на первой полосе престижной пакистанской газеты İslamabad Post, говорится: "Фонд Гейдара Алиева под руководством первой леди Азербайджана, Ее превосходительства Мехрибан ханым Алиевой внес значимый вклад в благосостояние и развитие нуждающихся общин не только в Азербайджане, но и в различных дружественных странах, в том числе в братском Пакистане. Посредством широкого спектра проектов и благотворительных программ Фонд сыграл важную роль в совершенствовании систем здравоохранения, образования и социальных услуг в Пакистане, тем самым укрепив связи между двумя братскими странами".

Автор статьи отмечает, что одной из примечательных инициатив Фонда Гейдара Алиева в Пакистане стала кампания по вакцинации против гепатита В в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб, направленная на улучшение здоровья населения и предотвращение распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, демонстрируя свою приверженность поддержке людей с особыми потребностями и ограниченными физическими возможностями, Фонд организовал бесплатное обследование в Институте церебрального паралича "Акбар Каре" в Пешаваре.

В статье обладающего широкой читательской аудиторией пакистанского издания Herald Star отмечается, что поддержка Фондом Гейдара Алиева медицинских учреждений Пакистана, к примеру больницы Кульсум в Исламабаде, где проводятся операции на открытом сердце, спасла множество жизней и улучшила доступ к качественным медицинским услугам. "Передача в дар Благотворительному фонду "Хамза" автомобиля скорой помощи, оснащенного современным оборудованием для переливания крови, подчеркивает усилия Фонда по расширению услуг скорой медицинской помощи и возможностей переливания крови в регионе", - пишет газета.

Издания Pakistan in the World и PakeConet на своих страницах также информируют о проектах в области образования и здравоохранения, реализуемых в Пакистане Фондом Гейдара Алиева во главе с первой леди Азербайджана. "Образование находилось в центре инициатив Фонда Гейдара Алиева в Пакистане. После землетрясения 2007 года в Пакистане такие проекты, как строительство средней школы для девочек Рара в Музаффарабаде, предоставили детям лучшие условия для получения образования. Кроме того, поддержка Фондом Центра талассемии в Исламабаде, а также Специального образовательного центра Аль-Фараби для детей с ограниченными физическими возможностями в столице оказала положительное влияние на жизнь людей, нуждающихся в особом уходе", - говорится в публикациях.

Подчеркивается, что Фонд Гейдара Алиева, наряду со здравоохранением и образованием, внес важный вклад в развитие инфраструктуры Пакистана. Строительство системы водоснабжения имени Гейдара Алиева в регионе Дера-Исмаил-Хан не только модернизировало электроинфраструктуру, но и улучшило доступ местных общин к чистой воде и надежному электроснабжению, тем самым повысив качество жизни людей.

Новостные порталы DailyIttehad, World News, Diplomatic News Agency отмечают, что гуманитарная деятельность Фонда Гейдара Алиева охватывает различные учреждения социального благосостояния Пакистана, в том числе детские дома и центры для инвалидов. В статье, опубликованной порталами, говорится: "Фонд оказывает финансовую помощь в реконструкции и оснащении оборудованием пакистанского центра анемии Бейт-уль-Маал, а также организует мероприятия в приюте Edhi Homes в Лахоре, демонстрирует приверженность содействию уязвимых групп населения и социальной инклюзивности".

В статьях констатируется, что обширная гуманитарная деятельность Фонда Гейдара Алиева в Пакистане, включая здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и социальное благосостояние, оказала глубокое влияние на жизнь бесчисленного количества людей и общин. Продемонстрировав большую самоотверженность в деле служения нуждающимся людям, Фонд тем самым также еще более укрепил связи между братским Азербайджаном и Пакистаном.

Информационные порталы The Gulf Observer и The Europe Today рассказали о проектах, реализуемых в Пакистане под руководством Мехрибан Алиевой: "Следует отметить, что образцовая деятельность Фонда Гейдара Алиева в Пакистане не осталась незамеченной, ее руководитель завоевала огромное уважение и симпатию за выдающийся вклад в жизнь общества. Вручение Мехрибан ханым Алиевой Премии женского совершенства шехида Беназир Бхутто за 2013 год является свидетельством ее большой приверженности гуманитарной деятельности. Позже, в 2015 году, за исключительные усилия по укреплению отношений между Азербайджаном и Пакистаном глава Фонда была награждена государственной наградой Пакистана – престижным орденом Hilal-e-Pakistan. Ее превосходительство Мехрибан ханым Алиева, являющаяся первой леди, удостоенной этой престижной награды, продолжает самоотверженные усилия по поощрению международного сотрудничества и доброй воли".