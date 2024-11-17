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Пакистанская делегация посетила Академию МЧС Азербайджана

Пакистанская делегация посетила Академию МЧС Азербайджана Делегация во главе с председателем Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана генерал-лейтенантом Инамом Гейдаром Маликом, находящаяся в Баку в рамках COP29, посетила Академию МЧС Азербайджана.
Внешняя политика
17 ноября 2024 г. 17:21
Пакистанская делегация посетила Академию МЧС Азербайджана

Делегация во главе с председателем Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана генерал-лейтенантом Инамом Гейдаром Маликом, находящаяся в Баку в рамках COP29, посетила Академию МЧС Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Сначала участники мероприятия, в котором также принял участие глава МЧС, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его памятнику во дворе Академии МЧС.

Затем гостям была предоставлена подробная информация о высшем учебном заведении. Было отмечено, что Академия является специализированным вузом, осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров для МЧС и проводящим фундаментальные, теоретико-методологические и прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций.

Было подчеркнуто, что Академия МЧС уделяет особое внимание международным связям и успешно сотрудничает с соответствующими образовательными учреждениями нескольких стран.

Гости ознакомились с деятельностью Центра Гейдара Алиева, размещенного в Академии, посетили конференц-зал, учебные кабинеты и библиотеку.

Затем в конференц-зале Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Пакистана представило презентацию о деятельности ведомства.

После этого гости посетили Спортивно-оздоровительный клуб МЧС. Было отмечено, что в спортивном комплексе созданы все условия не только для повышения физической подготовки сотрудников ведомства, но и для их участия в республиканских и международных соревнованиях, а также ежегодно проводятся различные соревнования.

Генерал-лейтенант Инам Гейдар Малик высоко оценил деятельность Академии МЧС и Спортивно-оздоровительного клуба и подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan Fövqəladə Halların İdarə edilməsi üzrə Milli Qurumunun sədri FHN-in Akademiyasında olub

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