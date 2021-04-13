Ильхам Алиев: Благодарен Пакистану за его постоянную поддержку во время войны

"Это истинный знак нашего братства"

"Я благодарен Пакистану. Я благодарен народу Пакистана за его постоянную поддержку во время войны. Пакистан с первого до последнего дня противостояния открыто поддерживал Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на проходившей в Университете ADA международной конференции на тему "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

Президент отметил, что "Пакистан - одна из немногих стран, которая не устанавливает дипломатические отношения с Арменией из-за ее агрессии и захватнической политики. Это истинный знак нашего братства".

"Как вы, наверное, знаете, во время войны во многих местах наших городов были вывешены флаги Турции и Пакистана. Это исходило из глубин людских сердец", - подчеркнул глава государства.