О нас

Пакистан расширит деловые и экономические связи с Азербайджаном

Пакистан расширит деловые и экономические связи с Азербайджаном Пакистан и Азербайджан договорились о расширении деловых и экономических связей.
Внешняя политика
2 июня 2022 г. 08:23
Пакистан расширит деловые и экономические связи с Азербайджаном

Пакистан и Азербайджан договорились о расширении деловых и экономических связей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пакистанских СМИ.

Решение было принято на встрече посла Азербайджана Хазара Фархадова и федерального министра экономики Пакистана Аяза Садыга в Исламабаде.

Федеральный министр экономики выразил желание больше сотрудничать для содействия подписанию межправительственного соглашения в энергетическом секторе Азербайджана.

Аяз Садыг подчеркнул, что торговля и сотрудничество между двумя странами постоянно растет.

Отмечается, что обе стороны договорились о расширении сотрудничества во многих сферах и решили провести по ним заседания Совместной рабочей группы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri genişləndirəcək

Другие новости из категории

Участники VII Международного конгресса социальных наук посетят Шушу
Участники VII Международного конгресса социальных наук посетят Шушу
2 июня 2022 г. 11:37
В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук
ФотоВ Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук
2 июня 2022 г. 11:34
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
Президент Эстонии поблагодарил Азербайджан за помощь, оказываемую Украине
Президент Эстонии поблагодарил Азербайджан за помощь, оказываемую Украине
1 июня 2022 г. 19:35
Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана
Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана
1 июня 2022 г. 19:31
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Камбоджи
ФотоСостоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Камбоджи
1 июня 2022 г. 19:25
В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II
В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II
1 июня 2022 г. 19:14
Великобритания поддерживает процесс налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией
Великобритания поддерживает процесс налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией
1 июня 2022 г. 18:53
Посол: Великобритания высоко оценивает поддержку Украине со стороны Азербайджана
Посол: Великобритания высоко оценивает поддержку Украине со стороны Азербайджана
1 июня 2022 г. 18:35
Президент Литвы поздравил Ильхама Алиева
Президент Литвы поздравил Ильхама Алиева
1 июня 2022 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi