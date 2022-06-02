Пакистан расширит деловые и экономические связи с Азербайджаном

Пакистан и Азербайджан договорились о расширении деловых и экономических связей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пакистанских СМИ.
Решение было принято на встрече посла Азербайджана Хазара Фархадова и федерального министра экономики Пакистана Аяза Садыга в Исламабаде.
Федеральный министр экономики выразил желание больше сотрудничать для содействия подписанию межправительственного соглашения в энергетическом секторе Азербайджана.
Аяз Садыг подчеркнул, что торговля и сотрудничество между двумя странами постоянно растет.
Отмечается, что обе стороны договорились о расширении сотрудничества во многих сферах и решили провести по ним заседания Совместной рабочей группы.