Пакистан расширит деловые и экономические связи с Азербайджаном

Пакистан и Азербайджан договорились о расширении деловых и экономических связей.

Пакистан и Азербайджан договорились о расширении деловых и экономических связей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пакистанских СМИ.

Решение было принято на встрече посла Азербайджана Хазара Фархадова и федерального министра экономики Пакистана Аяза Садыга в Исламабаде.

Федеральный министр экономики выразил желание больше сотрудничать для содействия подписанию межправительственного соглашения в энергетическом секторе Азербайджана.

Аяз Садыг подчеркнул, что торговля и сотрудничество между двумя странами постоянно растет.

Отмечается, что обе стороны договорились о расширении сотрудничества во многих сферах и решили провести по ним заседания Совместной рабочей группы.