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Пакистан поздравил Азербайджан с победой

Пакистан поздравил Азербайджан с победой Мы приветствует объявление сторон о прекращении военных действий
Внешняя политика
11 ноября 2020 г. 12:28
Пакистан поздравил Азербайджан с победой

Министерство иностранных дел Пакистана распространило заявление, выражающее удовлетворение прекращением огня в Нагорно-Карабахском регионе.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

"Пакистан всегда поддерживал урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН. Мы приветствует объявление сторон о прекращении военных действий. Достигнутое при посредничестве Российской Федерации трехстороннее соглашение создает новую возможность для установления мира в Южно-Кавказском регионе. Мы поздравляем правительство и братский народ Азербайджана с освобождением территорий. Мы надеемся, что это откроет дорогу для периода стабильности, процветания в регионе, возвращения вынужденных переселенцев на земли предков", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Pakistan congratulates Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycanı təbrik edib

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