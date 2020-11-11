Пакистан поздравил Азербайджан с победой

Мы приветствует объявление сторон о прекращении военных действий

Министерство иностранных дел Пакистана распространило заявление, выражающее удовлетворение прекращением огня в Нагорно-Карабахском регионе.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

"Пакистан всегда поддерживал урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН. Мы приветствует объявление сторон о прекращении военных действий. Достигнутое при посредничестве Российской Федерации трехстороннее соглашение создает новую возможность для установления мира в Южно-Кавказском регионе. Мы поздравляем правительство и братский народ Азербайджана с освобождением территорий. Мы надеемся, что это откроет дорогу для периода стабильности, процветания в регионе, возвращения вынужденных переселенцев на земли предков", - говорится в заявлении.