Глава торговой палаты: Пакистан намерен привлечь инвесторов из Азербайджана

Пакистанские бизнесмены очень заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими предпринимателями.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент торгово-промышленной палаты провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана Фейзи Мухаммед.

"Мы привезли с собой в Баку более 150 представителей пакистанского бизнеса из разных сфер, в том числе официальные лица. Мы планируем провести ряд плодотворных встреч и представить потенциал своего региона. Наша провинция очень богатая, имеются большие залежи нефти и газа. И мы хотим привлечь инвесторов из Азербайджана"-, сказал он.

В свою очередь, посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд отметил, что его страна заинтересована в укреплении деловых и инвестиционных связей: "Азербайджан, очень привлекателен и интересен для Пакистана".

Говоря об инвестиционном потенциале региона, вице-президент торгово-промышленной палаты Захид Шинвари подчеркнул, что провинция Хайбер-Пахтунхва обеспечивает 50% потребности Пакистана в нефти: "Так, можно сказать, что наша миссия имеет особое значение с точки зрения экономического сотрудничества в данной сфере".

Он также отметил, что большой интерес для пакистанских бизнесменов имеет фармацевтическая сфера.