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Пакистан благодарен Азербайджану за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира

Пакистан благодарен Азербайджану за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира Пакистан благодарит правительство Азербайджана за его принципиальную позицию и за постоянную приверженность урегулированию ситуации в Джамму и Кашмире.
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 14:43
Пакистан благодарен Азербайджану за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира

Пакистан благодарит правительство Азербайджана за его принципиальную позицию и поддержку в вопросе Джамму и Кашмира.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол отметил гуманитарную катастрофу, происходящую сегодня в Джамму и Кашмире. В частности, он подчеркнул, что в прошлом месяце министерство иностранных дел Пакистана опубликовало досье, в котором собраны данные о плачевной гуманитарной ситуации на этой территории.

При этом по-прежнему 11 резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на решение проблемы Джамму и Кашмира, остаются невыполненными. Посол отметил, что в этих резолюциях говорится о проведении референдума, дающего право людям определять свое будущее: “Это право должно быть реализовано народом Джамму и Кашмира и никем другим”.

Билал Хаи подчеркнул, что постоянные члены Совета Безопасности обязаны обеспечить соблюдение Индией обязательств, которое она взяла на себя в ООН.

По словам посла, Джамму и Кашмир сегодня являются самой густонаселенной милитаризованной зоной в мире, где развернуто более 900 тысяч солдат - на каждые 7 гражданских приходится 1 солдат, а на 1 врача - более 30 000 гражданских лиц.

27 октября ежегодно отмечается как День траура по Кашмиру, потому что в этот день в 1947 году индийские войска оккупировали эти земли.

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Версия на английском языке Pakistan thanks Azerbaijan for support on Jammu and Kashmir

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