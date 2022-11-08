Фахреттин Алтун: Победа в Карабахе еще больше укрепила авторитет тюркского мира

"Сегодня мы празднуем освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации".

"Сегодня мы празднуем освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы сделаем все возможное, чтобы каждый год отмечать победу Азербайджана на международной арене. Мы еще больше укрепим наш союз. Еще раз повторюсь, азербайджанский народ и тюркский мир не забыли и не забудут оккупацию Карабаха Арменией. Карабах - исконная азербайджанская земля", - заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Ф. Алтун отметил, что победа в Карабахе еще больше повысила авторитет тюркского мира.