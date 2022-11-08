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Фахреттин Алтун: Победа в Карабахе еще больше укрепила авторитет тюркского мира

Фахреттин Алтун: Победа в Карабахе еще больше укрепила авторитет тюркского мира "Сегодня мы празднуем освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации".
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 12:33
Фахреттин Алтун: Победа в Карабахе еще больше укрепила авторитет тюркского мира

"Сегодня мы празднуем освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы сделаем все возможное, чтобы каждый год отмечать победу Азербайджана на международной арене. Мы еще больше укрепим наш союз. Еще раз повторюсь, азербайджанский народ и тюркский мир не забыли и не забудут оккупацию Карабаха Арменией. Карабах - исконная азербайджанская земля", - заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Ф. Алтун отметил, что победа в Карабахе еще больше повысила авторитет тюркского мира.

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Версия на английском языке Turkish Presidency: Karabakh victory increased the reputation of the Turkic world even more 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA: "Qarabağ zəfəri türk dünyasının nüfuzunu daha da artırıb"

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