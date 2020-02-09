Вице-президент ПА ОЧЭС: Нарушений в ходе выборов в Азербайджане не выявили

Каких-либо нарушений в ходе выборов пока не наблюдали.

Об этом Report заявил депутат парламента Болгарии, Вице-президент Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) наблюдающий за проходящими сегодня в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами Петар Канев.

"Люблю Азербайджан, очень много здесь друзей. У вас очень быстро все меняется. Мы побывали на нескольких участках. Пока каких-либо нарушений не выявили. Все очень хорошо организовано. Даже несмотря на такую погоду на участках было много людей",-сказал П. Канев.