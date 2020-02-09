 Наверх

Вице-президент ПА ОЧЭС: Нарушений в ходе выборов в Азербайджане не выявили

ПА ОЧЭС: Нарушений в ходе выборов в Азербайджане не выявили

Каких-либо нарушений в ходе выборов пока не наблюдали.

Об этом Report заявил депутат парламента Болгарии, Вице-президент Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) наблюдающий за проходящими сегодня в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами Петар Канев.

"Люблю Азербайджан, очень много здесь друзей. У вас очень быстро все меняется. Мы побывали на нескольких участках. Пока каких-либо нарушений не выявили. Все очень хорошо организовано. Даже несмотря на такую погоду  на участках было много людей",-сказал П. Канев. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!