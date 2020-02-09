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ПА ОБСЕ: Сегодня крайне важный день для азербайджанского народа

ПА ОБСЕ: Сегодня крайне важный день для азербайджанского народа
© Report / Sultana Ahmadbayli

Парламентская ассамблея ОБСЕ выражает солидарность азербайджанскому народу в день парламентских выборов.

Как передает Report, об этом заявила глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ, албанский депутат Элона Ходжа-Гжебреа журналистам.

"Я знаю, что сегодня крайне важный день для азербайджанского народа. Мы находимся здесь для поддержки и оценки всех стандартов и процедур в рамках приверженности Азербайджана стандартам ОБСЕ. Мы являемся частью команды наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы и также ряда парламентариев стран ОБСЕ. Мы находимся здесь, чтобы выразить солидарность азербайджанскому народу", - заявил глава миссии.

Она пожелала азербайджанскому народу успехов и мира.

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