ПА ОБСЕ: Сегодня крайне важный день для азербайджанского народа

© Report / Sultana Ahmadbayli https://report.az/storage/news/aa3eece87d56133cdad1e2322ba4b49a/f7cc8397-ae4c-49c3-a633-54276034134f_292.jpg

Парламентская ассамблея ОБСЕ выражает солидарность азербайджанскому народу в день парламентских выборов.

Как передает Report, об этом заявила глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ, албанский депутат Элона Ходжа-Гжебреа журналистам.

"Я знаю, что сегодня крайне важный день для азербайджанского народа. Мы находимся здесь для поддержки и оценки всех стандартов и процедур в рамках приверженности Азербайджана стандартам ОБСЕ. Мы являемся частью команды наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы и также ряда парламентариев стран ОБСЕ. Мы находимся здесь, чтобы выразить солидарность азербайджанскому народу", - заявил глава миссии.

Она пожелала азербайджанскому народу успехов и мира.