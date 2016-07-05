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    ПА ОБСЕ приняла проект Тбилисской декларации

    В поддержку документа проголосовали 122 человек, 6 против, а 7 воздержались

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея ОБСЕ  (ПА ОБСЕ) приняла проект Тбилисской декларации. Как сообщает Report, в поддержку документа проголосовали 122 депутатов, 6 против, а 7 воздержались.

    Более 700 делегатов из 57 стран на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Тбилиси c 1 по 5 июля обсудили вопросы глобальной миграции, экономического сотрудничества, безопасности и вызовов в сфере прав человека. Сессия проводилась в Грузии впервые.

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