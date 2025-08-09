ПА ОБСЕ поддержало подписание декларации между Баку и Ереваном

Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ассамблеи в соцсети "Х".

"Президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, специальный представитель по Южному Кавказу Луиш Граса и генеральный секретарь Роберто Монтелла приветствовали подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, назвав это событие историческим прорывом на пути к прочному миру на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.