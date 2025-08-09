О нас

ПА ОБСЕ поддержало подписание декларации между Баку и Ереваном

ПА ОБСЕ поддержало подписание декларации между Баку и Ереваном Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 13:35
ПА ОБСЕ поддержало подписание декларации между Баку и Ереваном

Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ассамблеи в соцсети "Х".

"Президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, специальный представитель по Южному Кавказу Луиш Граса и генеральный секретарь Роберто Монтелла приветствовали подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, назвав это событие историческим прорывом на пути к прочному миру на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ATƏT PA Bakı ilə İrəvan arasında bəyannamə imzalanmasını dəstəkləyib
Версия на английском языке OSCE Parliamentary Assembly supports signing of declaration between Baku and Yerevan

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi