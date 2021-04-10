Озорал: Для меня было огромным счастьем быть свидетелем Отечественной войны

"Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина"

"Господин президент, хочу поблагодарить Вас, выразить признательность за то, что Вы удостоили меня этой чести".

Как передает Report, об этом 10 апреля на приеме у президента Ильхама Алиева сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Как сказали и Вы, я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина. Не первая или вторая Родина, обе страны в равной степени моя Родина. Баку мне так же дорог, как и Анкара. Благодаря этой любви я чувствую себя очень счастливым. Потому что среди всех прежних и будущих турецких послов в Азербайджане я был послом, который стал свидетелем лучших моментов. Для меня было огромным счастьем быть свидетелем этой Отечественной войны. Я испытываю особые чувства", - сказал посол.