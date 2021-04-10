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Озорал: Для меня было огромным счастьем быть свидетелем Отечественной войны

Озорал: Для меня было огромным счастьем быть свидетелем Отечественной войны "Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина"
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 14:33
Озорал: Для меня было огромным счастьем быть свидетелем Отечественной войны

"Господин президент, хочу поблагодарить Вас, выразить признательность за то, что Вы удостоили меня этой чести".

Как передает Report, об этом 10 апреля на приеме у президента Ильхама Алиева сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Как сказали и Вы, я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина. Не первая или вторая Родина, обе страны в равной степени моя Родина. Баку мне так же дорог, как и Анкара. Благодаря этой любви я чувствую себя очень счастливым. Потому что среди всех прежних и будущих турецких послов в Азербайджане я был послом, который стал свидетелем лучших моментов. Для меня было огромным счастьем быть свидетелем этой Отечественной войны. Я испытываю особые чувства", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Erkan Özoral: “Vətən müharibəsinə şahidlik etmək mənim üçün çox böyük xoşbəxtlik oldu”

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