Ожидаются визиты министров образования и обороны Чехии в Азербайджан

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В первом полугодии планируются визиты в Азербайджан министра образования, молодежи и спорта Катерины Валаховой и министра обороны Чехии Мартина Стропницкого.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

Он отметил, что ведется работа над реализацией визитов министров. "Визиты запланированы на первое полугодие", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что развитие отношений в сфере образования является приоритетной для двустороннего сотрудничества Азербайджана и Чехии. В.Пивонька отметил, что Чехия планирует начать работу над текстом меморандума о взаимопонимании в сфере образования между Азербайджаном и Чехией.