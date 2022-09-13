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Ожидается встреча президента России с президентом Азербайджана в рамках саммита ШОС

Ожидается встреча президента России с президентом Азербайджана в рамках саммита ШОС Ожидаются встречи Президента Владимира Путина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 21:12
Ожидается встреча президента России с президентом Азербайджана в рамках саммита ШОС

Ожидаются встречи президента Владимира Путина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом предоставил журналистам помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.

Он отметил, что в рамках саммита президент России встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, запланированы встречи главы российского государства с президентами Ирана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьер-министрами Индии и Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidentinin ŞƏT sammiti çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti ilə görüşü gözlənilir

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