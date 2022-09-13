Ожидается встреча президента России с президентом Азербайджана в рамках саммита ШОС

Ожидаются встречи президента Владимира Путина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом предоставил журналистам помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.
Он отметил, что в рамках саммита президент России встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, запланированы встречи главы российского государства с президентами Ирана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьер-министрами Индии и Пакистана.