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    Планируется визит премьера Молдовы в Азербайджан

    Визит состоится осенью

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Ожидается визит премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука.

    По его словам, визит ожидается осенью этого года во время очередного раунда межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Молдовы. 

    "В настоящее время ведется работа над определением приемлемой даты визита", - сказал посол.

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