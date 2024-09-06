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Ожидается участие президента Ильхама Алиева в юбилейном Форуме Черноббио в Италии

Ожидается участие президента Ильхама Алиева в юбилейном Форуме Черноббио в Италии 10:57
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 11:12
Ожидается участие президента Ильхама Алиева в юбилейном Форуме Черноббио в Италии

В Италии начал работу 50-й юбилейный Международный форум Черноббио (Forum TEHA) "Сценарий сегодняшнего и завтрашнего дня для конкурентных стратегий", организованный итальянским мозговым центром The European House - Ambrosetti.

Как сообщает корреспондент Report из Италии, в традиционном форуме, который пройдет с 6 по 8 сентября в Villa d'Este на берегу озера Комо, ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Королевы Иордании Рании аль-Абдуллы.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada 50-ci yubiley Çernobbio Forumu keçirilir, Prezident İlham Əliyevin tədbirdə iştirakı gözlənilir

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