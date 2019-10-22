Ожидается участие Мадуро на саммите Движения неприсоединения в Баку

Ожидается участие президента Венесуэлы Николаса Мадуро на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы журналистов, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

"Согласно информации, которая у нас есть на данный момент, мы ожидаем участие Николаса Мадуры",- сказал он.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.