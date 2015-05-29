 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ожидается официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Сербии

    Ивица Дачич встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 31 мая министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетит Азербайджан в статусе действующего председателя ОБСЕ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

    В рамках визита предусмотрена встреча И.Дачича с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    После встречи 1 июня в министерстве иностранных дел пройдет совместная пресс-конференция для представителей СМИ.

    Визит завершится в тот же день, 1 июня. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi