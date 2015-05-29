​Ожидается официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Сербии

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 31 мая министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетит Азербайджан в статусе действующего председателя ОБСЕ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В рамках визита предусмотрена встреча И.Дачича с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

После встречи 1 июня в министерстве иностранных дел пройдет совместная пресс-конференция для представителей СМИ.

Визит завершится в тот же день, 1 июня.