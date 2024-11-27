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ОЗА: Якобы независимые СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских политических кругов

ОЗА: Якобы независимые СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских политических кругов Якобы независимые западные СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских и исламофобских политических кругов, продолжая развивать тему о "христианской Армении и мусульманском Азербайджане".
Внешняя политика
27 ноября 2024 г. 16:14
ОЗА: Якобы независимые СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских политических кругов

Якобы независимые западные СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских и исламофобских политических кругов, продолжая развивать тему о "христианской Армении и мусульманском Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, прокомментировавшей показ на французском канале ARTE документального фильма, содержащего антиазербайджанскую пропаганду.

Отмечается, что показ данного фильма, в котором имеются такие высказывания как "азербайджанцы и турки - два братских народа, способные совершать одинаковые зверства", является еще одним примером распространения в XXI веке идей расизма во всех слоях французского общества.

В ОЗА также напомнили, что во время COP29 ряд западных СМИ проводил грязную кампанию против Азербайджана. "Периодические мелочные заявления называющего себя дипломатом посла Франции в Армении, направленные против Азербайджана, порочат его страну и указывают на сильную деградацию французского политического руководства", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Yalandan özünü müstəqil media adlandıranlar Azərbaycanofob siyasi dairələrin əlində alətə çevrilib

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