ОЗА: Якобы независимые СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских политических кругов

Якобы независимые западные СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских и исламофобских политических кругов, продолжая развивать тему о "христианской Армении и мусульманском Азербайджане".

Якобы независимые западные СМИ стали инструментом в руках азербайджанофобских и исламофобских политических кругов, продолжая развивать тему о "христианской Армении и мусульманском Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, прокомментировавшей показ на французском канале ARTE документального фильма, содержащего антиазербайджанскую пропаганду.

Отмечается, что показ данного фильма, в котором имеются такие высказывания как "азербайджанцы и турки - два братских народа, способные совершать одинаковые зверства", является еще одним примером распространения в XXI веке идей расизма во всех слоях французского общества.

В ОЗА также напомнили, что во время COP29 ряд западных СМИ проводил грязную кампанию против Азербайджана. "Периодические мелочные заявления называющего себя дипломатом посла Франции в Армении, направленные против Азербайджана, порочат его страну и указывают на сильную деградацию французского политического руководства", - говорится в заявлении.