ОЗА решительно осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

09:31

Европейский парламент принятой резолюцией вносит свой "вклад" в кампанию определенных кругов по очернению Азербайджана, которая усилилась накануне COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) относительно принятой 24 октября Европарламентом резолюции против Азербайджана.

Община отмечает, что для западных азербайджанцев и всего азербайджанского народа, страдавшего на протяжении истории от иностранной оккупации, этнических чисток и разрушения культурного наследия, обеспечение уважения международного гуманитарного права и прав человека имеет большое значение.

ОЗА подчеркивает, что силы, обеспокоенные появлением перспектив устойчивого мира в регионе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, активизировали свою подрывную деятельность: "В этой деятельности, осуществляемой в основном по парламентской линии, особое усердие проявляют Конгресс США, Европейский парламент, парламенты Франции, Нидерландов и других государств. Те же лицемерные силы, которые десятилетиями поддерживали этнические чистки азербайджанцев с территории Армении, теперь выдвигают немыслимые обвинения против Азербайджана".

Община Западного Азербайджана решительно осуждает попытки Европейского парламента и других сил, проводящих этническую и религиозную дискриминацию против азербайджанского народа, стремящихся к возникновению нового конфликта в регионе, и их попытки прикрыть эти гнусные действия "защитой прав человека". Община заявляет, что и впредь продолжит разоблачение антиазербайджанской политики вышеупомянутых элементов и их попытки продвигать свою политическую повестку под предлогом прав человека.