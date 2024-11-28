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ОЗА прокомментировала вопрос поставок оружия Грецией Армении

ОЗА прокомментировала вопрос поставок оружия Грецией Армении Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала Грецию воздержаться от опасных шагов, могущих привести к эскалации напряженности в регионе.
Внешняя политика
28 ноября 2024 г. 13:19
ОЗА прокомментировала вопрос поставок оружия Грецией Армении

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала Грецию воздержаться от опасных шагов, могущих привести к эскалации напряженности в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА, сделанном в связи с распространенной в СМИ информацией о поставках Грецией Армении современных систем вооружения.

"Все это является частью политики внерегиональных акторов по милитаризации Армении и превращению Южного Кавказа в поле геополитической конкуренции".

Также отмечено, что недопустимо вооружение страны-агрессора, которая изгнала западных азербайджанцев с исконных земель, держала под оккупацией азербайджанские территории на протяжении 30 лет и до сих пор в своей Конституции продолжает предъявлять территориальные претензии к Азербайджану.

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Версия на английском языке Community calls on Greece to refrain from dangerous steps escalating regional tension
Версия на азербайджанском языке İcma Yunanıstanı regionda vəziyyəti gərginləşdirən təhlükəli addımlardan çəkinməyə çağırıb

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