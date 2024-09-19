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ОЗА призвала все страны поддержать возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев

ОЗА призвала все страны поддержать возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала все государства поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.
Внешняя политика
19 сентября 2024 г. 11:27
ОЗА призвала все страны поддержать возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала все государства поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.

В ОЗА отметили, что сегодня исполняется год с момента проведения Азербайджаном в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий, положивших конец несправедливости, длившейся более 30 лет.

"Этот решительный шаг обеспечил верховенство международного права, завершив длительное посягательство Армении на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - подчеркивается в документе.

Отмечается, что шаги, предпринятые Азербайджаном, послужили не только его национальным интересам, но и защите принципов международной справедливости:

"К сожалению, некоторые внешние силы пытаются представить эти достижения в негативном свете и спровоцировать новую напряженность. Мы требуем от них уважать нормы международного права и не препятствовать устойчивому миру в регионе. Мы призываем все государства приветствовать эту славную победу справедливости и поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls for global support for return of Azerbaijanis displaced from Armenia
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