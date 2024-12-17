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ОЗА призвала придерживающиеся расистских суждений круги не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

ОЗА призвала придерживающиеся расистских суждений круги не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Клеветнические заявления и абсурдные призывы, такие как "созыв мирного форума", содержащиеся в резолюции против Азербайджана, принятой нижней палатой парламента Швейцарии, демонстрируют, что ее сторонники действуют заодно с провокационными политиками и ди
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 20:48
ОЗА призвала придерживающиеся расистских суждений круги не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Клеветнические заявления и абсурдные призывы, такие как "созыв мирного форума", содержащиеся в резолюции против Азербайджана, принятой нижней палатой парламента Швейцарии, демонстрируют, что ее сторонники действуют заодно с провокационными политиками и дипломатами, которые ежедневно смотрят в сторону Азербайджана в бинокль с зангезурских гор.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

"Вызывает возмущение то, что депутаты, поддержавшие резолюцию, подчеркивая важность возвращения армян, не требуя при этом того же от Армении в отношении нас - западных азербайджанцев. Они становятся заложниками этнической и религиозной предвзятости, ссылаются на вымышленные события, якобы произошедшие в начале XX века", - говорится в заявлении Общины.

В Общине призвали круги, находящиеся вдали от региона, не понимающие сути вопросов и высказывающие дилетантские, расистские суждения, прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

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Версия на английском языке Community: Circles making racist judgments should stop interfering in Azerbaijan's internal affairs
Версия на азербайджанском языке İcma: İrqçi mühakimələr yürüdən dairələr Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilədən əl çəkməlidir

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