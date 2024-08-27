ОЗА потребовала от представленных в ПАСЕ сил прекратить дискриминацию Азербайджана

10:31

Община Западного Азербайджана (ОЗА) потребовала от депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прекратить двойные стандарты в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Отмечено, что некоторые силы по заказу определенных кругов развернули в ПАСЕ широкомасштабную кампанию против Азербайджана на почве расовой дискриминации, в результате чего азербайджанская делегация решила приостановить свою деятельность в ассамблее.

"Принятая ПАСЕ 24 января 2024 года антиазербайджанская резолюция, является кульминацией этой позорной кампании".

ОЗА утверждает, что истинный мотив проводимой кампании ясен из текста резолюции: "Азербайджанофобы не могут "переварить" восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности".

Община также подчеркнула, что предвзятые высказывания так называемых "защитников" прав человека, ни слова не промолвивших в течение 30-летней оккупации азербайджанских земель, не имеют никакой ценности для народа Азербайджана.