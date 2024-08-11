ОЗА потребовала от Франции прекратить основанную на расовой дискриминации политику

Община Западного Азербайджана (ОЗА) требует от правительства Франции отказаться от политики, основанной на ненависти и расовой дискриминации, вести себя рационально и соблюдать минимальные требования дипломатических норм.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) требует от правительства Франции отказаться от политики, основанной на ненависти и расовой дискриминации, вести себя рационально и соблюдать минимальные требования дипломатических норм.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что вот уже несколько лет Франция открыто демонстрирует недружественное отношение к Азербайджану.

"К сожалению, такой иррациональный подход превратился в государственную политику Франции. В этом смысле антиазербайджанские заявления и поступки французских официальных лиц не вызывают удивление. Однако среди официальных лиц Франции есть некоторые, чье поведение переходит все границы. Одним из них является посол этой страны в Армении.

Данное лицо ведет себя на информационном пространстве совершенно неадекватно, несообразно принципам дипломатии, этикету и общепринятым нормам поведения, совершая детские поступки, бросает реплики в адрес Азербайджана. Вызывает сомнение, что этот человек вообще осознает, какую должность он занимает. Лицо, носящее титул посла Франции, позиционирующей себя как большое государство с серьезными дипломатическими традициями, ведет себя как маргинал, радикальный армянский националист-неудачник.

Такое поведение посла Франции не только свидетельствует о том, что это государство отдалилось от своих былых дипломатических традиций, но и показывает, что государственное управление в этой стране находится в ничтожном, плачевном состоянии", - отмечается в заявлении.