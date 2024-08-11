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ОЗА потребовала от Франции прекратить основанную на расовой дискриминации политику

ОЗА потребовала от Франции прекратить основанную на расовой дискриминации политику Община Западного Азербайджана (ОЗА) требует от правительства Франции отказаться от политики, основанной на ненависти и расовой дискриминации, вести себя рационально и соблюдать минимальные требования дипломатических норм.
Внешняя политика
11 августа 2024 г. 00:38
ОЗА потребовала от Франции прекратить основанную на расовой дискриминации политику

Община Западного Азербайджана (ОЗА) требует от правительства Франции отказаться от политики, основанной на ненависти и расовой дискриминации, вести себя рационально и соблюдать минимальные требования дипломатических норм.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что вот уже несколько лет Франция открыто демонстрирует недружественное отношение к Азербайджану.

"К сожалению, такой иррациональный подход превратился в государственную политику Франции. В этом смысле антиазербайджанские заявления и поступки французских официальных лиц не вызывают удивление. Однако среди официальных лиц Франции есть некоторые, чье поведение переходит все границы. Одним из них является посол этой страны в Армении.

Данное лицо ведет себя на информационном пространстве совершенно неадекватно, несообразно принципам дипломатии, этикету и общепринятым нормам поведения, совершая детские поступки, бросает реплики в адрес Азербайджана. Вызывает сомнение, что этот человек вообще осознает, какую должность он занимает. Лицо, носящее титул посла Франции, позиционирующей себя как большое государство с серьезными дипломатическими традициями, ведет себя как маргинал, радикальный армянский националист-неудачник.

Такое поведение посла Франции не только свидетельствует о том, что это государство отдалилось от своих былых дипломатических традиций, но и показывает, что государственное управление в этой стране находится в ничтожном, плачевном состоянии", - отмечается в заявлении.

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