ОЗА: Отрицание Арменией права западных азербайджанцев на возвращение показывает, что она не настроена на мир

Община Западного Азербайджана (ОЗА) резко осуждает заявление Министерства иностранных дел Армении от 23 июня 2025 года.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) резко осуждает заявление Министерства иностранных дел Армении от 23 июня 2025 года в отношении решений, принятых Советом министров Организации исламского сотрудничества по вопросу Западного Азербайджана 21-22 июня 2025 года в Стамбуле.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что в указанном заявлении МИД Армении утверждает, что западные азербайджанцы якобы добровольно покинули Армению, что им была выплачена компенсация со стороны Армении, и что азербайджанское культурное наследие в этой стране охраняется.

"Община Западного Азербайджана, объединяющая азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, считает, что это заявление правительства Армении полностью является ложным.

Факт насильственного изгнания азербайджанцев из Армении при прямом участии органов власти этой страны с применением силы является общеизвестным. То, что во время последней волны депортации большинство азербайджанцев – около 300 тысяч человек – были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Азербайджан всего за одну неделю в конце ноября – начале декабря 1988 года, и что в ходе этого процесса были убиты 216 азербайджанцев, доказывает, что это переселение было насильственной депортацией. Представление бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном изгнания азербайджанцев из Армении как "исторического успеха" показывает, что указанная трагедия была государственной политикой Армении.