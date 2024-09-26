ОЗА осудила заявление Мирзояна о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, заявившего на Форуме древних цивилизаций о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, заявившего на Форуме древних цивилизаций о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление общины.

"Это клеветническое заявление также свидетельствует о том, Армения все еще имеет территориальные претензии к Азербайджану. Использование главой МИД Армении выражения "Нагорный Карабах" ясно показывает, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана лишь на словах", - отмечается в заявлении.