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ОЗА осудила заявление Мирзояна о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане

ОЗА осудила заявление Мирзояна о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, заявившего на Форуме древних цивилизаций о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане.
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 18:57
ОЗА осудила заявление Мирзояна о якобы угрозе армянскому культурному наследию в Азербайджане

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, заявившего на Форуме древних цивилизаций о якобы угрозе "армянскому культурному наследию" в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление общины.

"Это клеветническое заявление также свидетельствует о том, Армения все еще имеет территориальные претензии к Азербайджану. Использование главой МИД Армении выражения "Нагорный Карабах" ясно показывает, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана лишь на словах", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Mirzoyanın Azərbaycanda “erməni mədəni irsi”nin guya təhlükədə olması barədə bəyanatını qınayırıq

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