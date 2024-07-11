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ОЗА осудила использование платформы ООН армянскими националистами

ОЗА осудила использование платформы ООН армянскими националистами Неправительственная организация "Международная христианская солидарность", известная своим религиозным радикализмом и азербайджанофобской позицией, злоупотребила платформой Совета ООН по правам человека и провела очередное антиазербайджанское мероприятие.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 19:02
ОЗА осудила использование платформы ООН армянскими националистами

Неправительственная организация "Международная христианская солидарность", известная своим религиозным радикализмом и азербайджанофобской позицией, злоупотребила платформой Совета ООН по правам человека и провела очередное антиазербайджанское мероприятие.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

На мероприятии бывший министр иностранных дел Армении, радикальный националист Вардан Осканян выступил с речью, подвергнув сомнению территориальную целостность Азербайджана.

В заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана, говорится: "Община Западного Азербайджана осуждает злоупотребление платформой ООН со стороны элементов, которые пропагандируют религиозный радикализм и национализм, и выступают против установления мира в регионе. Община также призывает правительство Армении не допускать деструктивной деятельности таких людей, как Осканян, которые выступают против территориальной целостности Азербайджана".

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