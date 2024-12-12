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ОЗА осудила попытки вмешательства США во внутренние дела Азербайджана

ОЗА осудила попытки вмешательства США во внутренние дела Азербайджана Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает попытки вмешательства госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США во внутренние дела Азербайджана.
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 10:10
ОЗА осудила попытки вмешательства США во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает попытки вмешательства госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

"Мы не видели, чтобы США осуждали оккупацию Арменией азербайджанских земель, политику этнической чистки, депортацию западных азербайджанцев. Официальные лица США встали не на сторону Азербайджана, чьи земли были оккупированы, не сотен тысяч вынужденных переселенцев, а на сторону Армении и группы маргинальных элементов", - говорится в заявлении.

В Общине также подчеркнули, что Штаты никак не отреагировали на письмо ОЗА, адресованное Энтони Блинкену. "Но при этом они принимают с распростертыми объятиями, выдают визы и предоставляют возможность выступать в различных учреждениях США сепаратистам, которые участвовали в осуществлении политики этнической чистки против азербайджанского народа", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community slams US interference in Azerbaijan's internal affairs
Версия на азербайджанском языке İcma ABŞ-nin dövlət katibini Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağa çağırıb

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