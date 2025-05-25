О нас

ОЗА осудила основанное на расовой дискриминации заявление Армянской апостольской церкви

ОЗА осудила основанное на расовой дискриминации заявление Армянской апостольской церкви Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает заявление Армянской апостольской церкви от 23 мая 2025 года относительно решения о восстановлении Иреванского Казията Управления мусульман Кавказа.
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 16:01
ОЗА осудила основанное на расовой дискриминации заявление Армянской апостольской церкви

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает заявление Армянской апостольской церкви от 23 мая 2025 года в связи с решением о восстановлении Иреванского Казията Управления мусульман Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Своим заявлением, разжигающим расовую ненависть к азербайджанцам и демонстрирующим отрицательную позицию, Армянская апостольская церковь еще раз доказала, что является политизированной организацией, далекой от гуманистических ценностей, и ее истинная цель - углубить раздор между народами.

Вызывает серьезную обеспокоенность то, что Армянская апостольская церковь вместо содействия гармонии между народами, межрелигиозному диалогу и миру, разжигает ненависть, выступает против возвращения западных азербайджанцев и свободы их вероисповедания, восстановления их религиозного и культурного наследия", - подчеркивается в заявлении.

ОЗА обращается к мировой общественности с призывом осудить политизированные шаги Армянской апостольской церкви, основанные на национальной дискриминации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Erməni Apostol Kiləsinin irqi ayrı-seçkiliyə əsaslanan bəyanatını qınayıb

Другие новости из категории

Глава МИД Украины посетил парк Зяфяр и Аллею шехидов в Баку
ФотоГлава МИД Украины посетил парк Зяфяр и Аллею шехидов в Баку
25 мая 2025 г. 16:28
Главы МИД Азербайджана и Украины провели переговоры в расширенном составе
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Украины провели переговоры в расширенном составе
25 мая 2025 г. 15:49
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Африки
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Африки
25 мая 2025 г. 15:23
Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме
Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме
25 мая 2025 г. 13:43
Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году
Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году
25 мая 2025 г. 13:38
Глава МИД: Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины
Глава МИД: Азербайджанские компании и инвестиции важны для Украины
25 мая 2025 г. 13:34
Андрей Сибига: Киев благодарен Баку за поддержку территориальной целостности Украины
Андрей Сибига: Киев благодарен Баку за поддержку территориальной целостности Украины
25 мая 2025 г. 13:33
Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном
Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном
25 мая 2025 г. 13:30
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины
25 мая 2025 г. 13:26
Байрамов: Война между РФ и Украиной негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева
Байрамов: Война между РФ и Украиной негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева
25 мая 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi