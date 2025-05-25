ОЗА осудила основанное на расовой дискриминации заявление Армянской апостольской церкви

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает заявление Армянской апостольской церкви от 23 мая 2025 года относительно решения о восстановлении Иреванского Казията Управления мусульман Кавказа.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает заявление Армянской апостольской церкви от 23 мая 2025 года в связи с решением о восстановлении Иреванского Казията Управления мусульман Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Своим заявлением, разжигающим расовую ненависть к азербайджанцам и демонстрирующим отрицательную позицию, Армянская апостольская церковь еще раз доказала, что является политизированной организацией, далекой от гуманистических ценностей, и ее истинная цель - углубить раздор между народами.

Вызывает серьезную обеспокоенность то, что Армянская апостольская церковь вместо содействия гармонии между народами, межрелигиозному диалогу и миру, разжигает ненависть, выступает против возвращения западных азербайджанцев и свободы их вероисповедания, восстановления их религиозного и культурного наследия", - подчеркивается в заявлении.

ОЗА обращается к мировой общественности с призывом осудить политизированные шаги Армянской апостольской церкви, основанные на национальной дискриминации.