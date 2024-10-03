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ОЗА осудила антиазербайджанские высказывания главы МИД Литвы

ОЗА осудила антиазербайджанские высказывания главы МИД Литвы 14:18
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 14:49
ОЗА осудила антиазербайджанские высказывания главы МИД Литвы

Литва, наряду с Францией, Нидерландами и Канадой является одной из последних стран, которые могут "поучать" Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) в ответ на антиазербайджанские высказывания министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В заявлении отмечается, что антиазербайджанская деятельность Литвы, особенно принявшая системный характер после Отечественной войны, вызывает отвращение: "Литовский министр своими антиазербайджанскими заявлениями ставит себя и свою страну в смешное положение. К сожалению, сегодня на Западе много несерьезных политиков, зараженных недугом азербайджанофобии. Литва, массово и систематически нарушающая права национальных меньшинств на своей территории, не имеет права чему-то учить Азербайджан в вопросе прав человека. Этой стране стоит поучиться у Азербайджана гармоничному сосуществованию разных народов".

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Версия на азербайджанском языке İcma: Litva Azərbaycana “öyüd-nəsihət" verə bilən axırıncı ölkələrdəndir

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