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ОЗА направила письма Генсеку и Верховному комиссару ООН по правам человека

ОЗА направила письма Генсеку и Верховному комиссару ООН по правам человека Община Западного Азербайджана (ОЗА) направила письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Верховному комиссару организации по правам человека Фолькеру Тюрку.
Внешняя политика
14 января 2025 г. 12:59
ОЗА направила письма Генсеку и Верховному комиссару ООН по правам человека

Община Западного Азербайджана (ОЗА) направила письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Верховному комиссару организации по правам человека Фолькеру Тюрку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общину.

В общине напомнили, что в последние дни в прессе была распространена видеозапись выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, снятая в 1993 году, когда он еще занимал пост главы государства. Его заявления в очередной раз подтверждают тот факт, что этнические чистки против азербайджанцев были государственной политикой Армении.

"Заявления Тер-Петросяна, годы президентства которого совпали с периодом оккупации азербайджанских земель и проведением большей части политики этнической чистки против азербайджанцев, являются доказательством политики этнической чистки Армении и расистской идеологии, способствующей такой деятельности.

Община Западного Азербайджана направила письма по этому вопросу Генеральному секретарю ООН и Верховному комиссару по правам человека. В письмах содержится призыв к международной общественности решительно осудить систематическую государственную политику расовой дискриминации и этнической чистки, проводимую Арменией", - отметили в ОЗА.

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Версия на азербайджанском языке İcma BMT-nin Baş katibi və ali komissarına məktublar ünvanlayıb

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