ОЗА и другие организации гражданского общества Азербайджана обратились к международной общественности

Община Западного Азербайджана (ОЗА) и другие организации гражданского общества Азербайджанской Республики обратились к международному сообществу.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) и другие организации гражданского общества Азербайджанской Республики обратились к международному сообществу.

Как передает Report , в обращении говорится:

"В охваченном волнениями XX веке этнические азербайджанцы подверглись со стороны Армении беспощадным и невообразимым зверствам, депортациям и различным преследованиям, которые оставили глубокие и неизлечимые следы в памяти азербайджанцев.

Жестокое изгнание азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах стало завершением продолжавшейся в течение века кампании по уничтожению их следов на землях предков. Азербайджанские поселения на территории нынешней Армении, некогда являвшиеся процветающей колыбелью азербайджанской культуры, остались заброшенными".

Подчеркивается, что оккупировав в 1991-1994 годах азербайджанские территории Армения подвергла азербайджанцев еще большим страданиям. Около 800 тысяч человек были жестоко изгнаны со своей родины, им пришлось пережить горькую участь вынужденного переселенца. Кладбища, священные места азербайджанцев были демонстративно разрушены, культурное наследие осквернено.

"Армения совершила многочисленные массовые убийства мирных граждан Азербайджана, унесшие жизни более 20 тысяч невинных людей. До сих пор неизвестна судьба 4 000 пропавших без вести человек. Сотни тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев были обречены на жизнь в невообразимых условиях без каких-либо удобств в палаточных городках.

Армения годами грубо нарушала нормы международного права, не прекращала оккупацию и препятствовала безопасному возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. Однако после того, как осенью 2020 года Азербайджан отразил очередное гнусное нападение армянской стороны и освободил оккупированные территории, наконец-то загорелся луч надежды в сердцах вынужденных переселенцев, которые жили днем, когда они смогут вернуться в свои дома.

При этом, на пути к восстановлению и реинтеграции остаются беспрецедентные проблемы и трудности. Армения загрязнила некогда занятые ею земли большим количество мин, превратив их в непригодные для жизни территории.

На фоне этого реакция мирового сообщества на беспрецедентную несправедливость в отношении азербайджанцев вызывает крайнее разочарование. Избирательный подход называющих себя "международным сообществом" является очевидным проявлением предвзятости и безразличия, о чем свидетельствует их вопиющее игнорирование страданий азербайджанского народа.

Видимо они предпочитают забыть о печальной судьбе азербайджанцев, столкнувшихся с вынужденным переселением, преследованиями и массовыми убийствами, пытаются акцентировать внимание на несуществующих и вымышленных "потенциальных" проблемах армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Одной из тревожных фальсификаций является попытка создать видимость того, что территория Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, принадлежит исключительно армянам, намеренно замалчивая горькую правду прошлого. Дело в том, что азербайджанцы были жестоко изгнаны из многих населенных пунктов, в том числе из Ханкенди, Кяркиджахана, Малыбейли, Гарадаглы и Ходжалы. Неизгладимый след оставили горькие воспоминания о Ходжалинском геноциде 1992 года, когда армянские вооруженные силы массово убивали азербайджанских мирных жителей. Вынужденно перемещенные азербайджанцы до сих пор не могут вернуться в эти населенные пункты. Подобные вводящие в заблуждение заявления, пытающиеся создать представление об исключительности армян, лишь увековечивают несправедливость и разногласия.

Эта однобокая позиция обнажает истинное лицо тех, кто утверждает, что защищает справедливость и права человека, поскольку они нагло игнорируют права и лишения азербайджанцев по этническим и религиозным соображениям. Такая позиция поощряет войну и преступления Армении против человечности, расовую дискриминацию, создает условия для разгула несправедливости и продолжения угнетения азербайджанского народа.

Армянская сторона, поощряемая таким привилегированным отношением, продолжает отказывать изгнанным азербайджанцам в праве вернуться на родину. Называя принудительную депортацию "добровольной", они бессовестно пытаются лишить азербайджанских беженцев их фундаментального права на возвращение в Армению. Настойчивый отказ этой страны от диалога с Общиной Западного Азербайджана по поводу безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев, расценивание ею правомерной борьбы общины как "территориальное притязание" является еще одним тревожным доказательством того, что это государство не отказывается от моноэтнической политики и азербайджанофобии, глубоко укоренившейся в Армении.

Кроме того, заявления Армении об "исключительности карабахских армян" звучат в унисон с проблемной и глубоко тревожной идеологией. Такой опасный подход демонстрирует веру в расовое превосходство и исключение других по этническому признаку.

Отсутствие осуждения военных преступлений Армении со стороны международного сообщества еще раз демонстрирует ее проармянскую направленность и лишает азербайджанцев той поддержки, которой они заслуживают, вынуждая их нести на себе всю тяжесть этой несправедливости.

Международному сообществу давно пора подумать над своими действиями, отказаться от избирательного подхода и действительно встать на защиту справедливости и прав человека, независимо от этнической принадлежности или религии. Только тогда мы сможем надеяться на справедливый и инклюзивный мир, отвергающий дискриминацию и приветствующий подлинный мир и примирение", - подчеркивается в обращении.

Документ подписали руководители 28 организаций гражданского общества.