ОЗА: ЕП должен поддержать возвращение на родину 300 тыс. изгнанных из Армении западных азербайджанцев

Группа коррумпированных и расистски настроенных депутатов Европарламента под предлогом сохранения культурного наследия выступила с клеветой на Азербайджан и попыталась вмешаться во внутренние дела страны. В своих обращениях парламентарии использовали не у

Группа коррумпированных и расистски настроенных депутатов Европарламента под предлогом сохранения культурного наследия выступила с клеветой на Азербайджан и попыталась вмешаться во внутренние дела страны. В своих обращениях парламентарии использовали не универсальное выражение "всемирное культурное наследие", которое подразумевает наследие всех народов, а выступали с религиозными высказываниями и, в отдельных случаях, говорили об армянском наследии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с выступлением ряда депутатов Европарламента.

"Всем известно, что Армения на своей территории и территориях Азербайджана, которые она когда-то оккупировала, систематически и массово разрушала культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам. На территории Армении были стерты с лица земли 300 мечетей, сотни кладбищ, множество других памятников культуры. Армения не позволяет, чтобы миссия ЮНЕСКО посетила эти места с целью мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия.

Вместо того, чтобы очернять Азербайджан и разжигать религиозные распри, депутаты Европарламента, которые проявляют лицемерие, должны приложить усилия для визита миссии ЮНЕСКО в Армению, прекращения разрушения на этой территории памятников азербайджанского культурного наследия и восстановления разрушенных, а самое главное, поддержать возвращение на родину 300 тысяч изгнанных из Армении западных азербайджанцев", - отмечается в документе.