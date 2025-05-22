ОЗА: Действия Армении по отрицанию сути проблемы вместо обеспечения права на возвращение неприемлемы

18:08

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила комментарий Министерства иностранных дел Армении относительно обращения президента Ильхама Алиева к участникам конференции "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", проведенной 21 мая 2025 года в Анкаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Общины.

В нем подчеркивается, что действия правительства Армении, которые заключаются в распространении искаженных сведений и отрицании сути проблемы вместо обеспечения основного права на возвращение, являются неприемлемыми.

Кроме того, отмечается, что Армения уклоняется от диалога с Общиной Западного Азербайджана и предоставляет возможность для деятельности на армянской территории остаткам бывшего самопровозглашенного режима, который действует против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Это полностью противоречит заявлениям этой страны о заинтересованности в установлении устойчивого мира в регионе. Наша Община еще раз подчеркивает, что продолжит решительную борьбу за право на возвращение в рамках международного права и мирным путем", - говорится в заявлении.