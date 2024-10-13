ОЗА: Армения игнорирует принцип взаимности в вопросе возвращения беженцев

Община Западного Азербайджана (ОЗА) прокомментировала заявления президента Армении Ваагна Хачатуряна в интервью армянским СМИ по поводу возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана.

В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) прокомментировали заявление президента Армении Ваагна Хачатуряна в интервью армянским СМИ по поводу возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление ОЗА.

"Тот факт, что армянское руководство, отказавшись от предложения Азербайджана о реинтеграции, говорит о возвращении армян, покинувших Карабах, но при этом умалчивает о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, является абсурдом.

Это ясно демонстрирует дискриминационную политику армянской стороны.

Мы решительно осуждаем игнорирование армянским руководством принципа взаимности в вопросе возвращения, нарушение права азербайджанцев на возвращение в Армению. Требуем от правительства этой страны создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев", - говорится в заявлении.