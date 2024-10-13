ОЗА: Армения игнорирует принцип взаимности в вопросе возвращения беженцев

В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) прокомментировали заявление президента Армении Ваагна Хачатуряна в интервью армянским СМИ по поводу возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана.
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"Тот факт, что армянское руководство, отказавшись от предложения Азербайджана о реинтеграции, говорит о возвращении армян, покинувших Карабах, но при этом умалчивает о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, является абсурдом.
Это ясно демонстрирует дискриминационную политику армянской стороны.
Мы решительно осуждаем игнорирование армянским руководством принципа взаимности в вопросе возвращения, нарушение права азербайджанцев на возвращение в Армению. Требуем от правительства этой страны создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев", - говорится в заявлении.