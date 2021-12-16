Оверчук: Статус наблюдателя в ЕАЭС позволит Азербайджану получить больше выгод от сотрудничества

Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит Азербайджану получить больше выгод от сотрудничества.

Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит Азербайджану получить больше выгод от сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук.

Он отметил, что в Азербайджане мало кто осведомлен о ЕАЭС и его деятельности: "Примерно 30-40 процентов населения вообще не знают, что это такое. Поэтому необходимо повышать уровень осведомленности".

По его словам, статус наблюдателя в ЕАЭС позволит Азербайджану "принимать участие в деятельности рабочих органов, получать всю документацию, видеть как организация работает изнутри".

"И соответственно, когда больше знаешь, можешь получать больше выгод для сотрудничества", - добавил он.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил предоставить Азербайджану статус наблюдателя в ЕАЭС.