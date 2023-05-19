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Оверчук: Сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются

Оверчук: Сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются Время и место очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении будут определены по итогам консультаций вице-премьеров трех стран.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 22:19
Оверчук: Сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются

Время и место очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении будут определены по итогам консультаций вице-премьеров трех стран.

Об этом заявил ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"Сегодня в течение дня между вице-премьерами Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации проходят интенсивные консультации по вопросу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа в рамках трехсторонней рабочей группы под нашим совместным председательством, - указал Оверчук. - Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций".

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Версия на азербайджанском языке Overçuk: "Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan işçi qrupunun görüşünün tarixi razılaşdırılır"

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