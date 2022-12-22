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Оверчук: РФ планирует построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским Рештом

Оверчук: РФ планирует построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским Рештом Россия планирует строительство автомобильных дорог, а также модернизацию железных дорог и пунктов пропуска с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Китаем для беспрепятственного движения грузов и товаров в рамках коридора «Север — Юг» .
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 14:01
Оверчук: РФ планирует построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским Рештом

Россия планирует строительство автомобильных дорог, а также модернизацию железных дорог и пунктов пропуска с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Китаем для беспрепятственного движения грузов и товаров в рамках коридора "Север - Юг" .

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил каналу "Россия 24".

Кроме того, он рассказал, что Россия планирует построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским городом Решт, что даст России выход к иранским портам Персидского залива.

"Планируем реконструкцию железной дороги, фактически строительство 160 недостающих километров между границей Азербайджана и иранским городом Решт. Если достроим, то фактически <...> у нас будет железнодорожный выход на иранские порты Персидского залива, а это уже выход на Индию, Пакистан, Африку, Ближний Восток", - отметил Оверчук.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день логистические возможности между Россией и Западом значительно уменьшились, но Москва прикладывает усилия к таким проектам, как транспортный коридор Север-Юг с целью развития восточных логистических путей.

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Версия на азербайджанском языке Overçuk: “Rusiya Azərbaycan sərhədi ilə İranın Rəşt şəhəri arasında 160 km-lik dəmir yolu çəkməyi planlaşdırır”
Версия на английском языке Overchuk: Russia eyes building 160 km of railway between Azerbaijan border, Iran’s Rasht

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