Оверчук: Продолжаются переговоры РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных связей

Трехсторонние переговоры между Россией, Азербайджаном и Арменией по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе продолжаются.

Трехсторонние переговоры между Россией, Азербайджаном и Арменией по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, следующая встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия.

Ранее вице-премьер по итогам последней встречи рабочей группы констатировал существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.