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Оверчук: Продолжаются переговоры РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных связей

Оверчук: Продолжаются переговоры РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных связей Трехсторонние переговоры между Россией, Азербайджаном и Арменией по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе продолжаются.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 11:13
Оверчук: Продолжаются переговоры РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных связей
Алексей Оверчук

Трехсторонние переговоры между Россией, Азербайджаном и Арменией по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, следующая встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия.

Ранее вице-премьер по итогам последней встречи рабочей группы констатировал существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Russian PM: ‘Negotiations on the opening of transport communications in the region are underway’ 
Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: "Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələsində mühüm irəliləyiş əldə olunub"

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