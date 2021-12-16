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Оверчук: У экономических отношений Азербайджана и России - большой потенциал

Оверчук: У экономических отношений Азербайджана и России - большой потенциал Существует большой потенциал развития отношений Азербайджана с Россией в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, возобновляемой энергетики и логистики.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 11:51
Оверчук: У экономических отношений Азербайджана и России - большой потенциал
Алексей Оверчук
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Существует большой потенциал для развития отношений Азербайджана с Россией в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, производства возобновляемой энергии и в сфере логистики.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук, выступая в университете ADA на конференции, посвященной перспективам азербайджано-российских экономических отношений.

По его словам, двусторонние отношения Азербайджана и России разнообразны и продолжают развиваться.

Оверчук отметил, что Россия является крупнейшим потребителем сельхозпродукции Азербайджана.

Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана превышает 4,5 млрд долларов, а Азербайджана в Россию - 1,5 млрд долларов.

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Версия на английском языке Overchuk: Economic relations between Azerbaijan and Russia have a great potential
Версия на азербайджанском языке Overçuk: “Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin inkişafı üçün böyük potensial var”

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