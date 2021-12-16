Оверчук: У экономических отношений Азербайджана и России - большой потенциал

Существует большой потенциал развития отношений Азербайджана с Россией в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, возобновляемой энергетики и логистики.

Существует большой потенциал для развития отношений Азербайджана с Россией в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, производства возобновляемой энергии и в сфере логистики.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук, выступая в университете ADA на конференции, посвященной перспективам азербайджано-российских экономических отношений.

По его словам, двусторонние отношения Азербайджана и России разнообразны и продолжают развиваться.

Оверчук отметил, что Россия является крупнейшим потребителем сельхозпродукции Азербайджана.

Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана превышает 4,5 млрд долларов, а Азербайджана в Россию - 1,5 млрд долларов.