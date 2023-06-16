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Оверчук: Москва почти ежедневно контактирует с Баку и Ереваном по транспортным связям

Оверчук: Москва почти ежедневно контактирует с Баку и Ереваном по транспортным связям Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 09:19
Оверчук: Москва почти ежедневно контактирует с Баку и Ереваном по транспортным связям

Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Россия участвует в переговорах, предлагает решения, обеспечивает связь между вице-премьерами Азербайджана и Армении, площадку для диалога. Я никогда не отвечаю на вопрос, когда именно произойдет разблокирование и насколько быстро или медленно - когда стороны договорятся, тогда это и произойдет", - сказал он.

Оверчук также сообщил, что обсудил с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым на полях Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вопросы, которые остались нерешенными после встречи в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении.

"Основная работа происходит в постоянном режиме. У нас контакт с азербайджанской стороной и армянской по теме разблокирования транспортных связей едва ли не в ежедневном режиме поддерживается. Это на самом деле так. Мы постоянно общаемся – телефонные звонки, обмены файлами. Работа идет не от встречи к встрече", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи трехсторонней рабочей группы.

Ранее Оверчук по итогам заседания рабочей группы Москвы, Баку и Еревана 2 июня отметил существенный прогресс в диалоге о разблокировании транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: "Moskva hər gün Bakı və İrəvanla əlaqə saxlayır"

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