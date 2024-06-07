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Оверчук и Мустафаев обсудили подготовку к заседанию межправкомиссии

Оверчук и Мустафаев обсудили подготовку к заседанию межправкомиссии Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым подготовку к заседанию межправкомиссии.
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 17:16
Оверчук и Мустафаев обсудили подготовку к заседанию межправкомиссии

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым подготовку к заседанию межправкомиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте правительства России.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущему статусу и перспективам реализации совместных проектов в различных отраслях экономики. Особое внимание сопредседатели уделили основным вопросам повестки предстоящего заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном.

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