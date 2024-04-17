Отзыв посла Франции в нынешней ситуации – не что иное, как дешевый политический ход

Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев заявил, что отзыв посла Франции в нынешней ситуации является не чем иным, как популизмом и дешевым политическим ходом.

Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев заявил, что отзыв посла Франции в нынешней ситуации является не чем иным, как популизмом и дешевым политическим ходом.

В своем комментарии для Report парламентарий отметил, что отзыв посла Франции в Азербайджане под предлогом "консультаций" напоминает поведение обидчивого и капризного ребенка.

"На самом деле такой шаг от макроновской Франции был ожидаемым. Если в руководстве одного из ведущих государств мира представлены такие несерьезные люди, то от этой страны можно ожидать чего угодно. Это подтверждает сегодняшнее некомпетентное отношение Франции к Азербайджану", -сказал он.

По словам Э.Аллахвердиева, если официальный Париж отзывает посла, то на дипломатическом языке это означает, что Франция чем-то недовольна или обижена: "Но чем? Было бы хорошо, если бы в Париже поискали ответ на этот вопрос. Кроме того, неплохо было бы им задуматься над тем, как ситуация дошла до такого состояния. Очень трудно объяснить этот шаг Франции. На самом деле макроновская Франция сделала все возможное, чтобы Азербайджан предпринял аналогичный шаг. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на последние три года. В ходе 44-дневной войны Франция, забыв о своей нейтральности в рамках Минской группы, пошла на поддержку Армении, а после окончания военных действий всячески создавала препятствия мирному процессу. Это яркие примеры деструктивности Парижа".

Депутат напомнил, что Франция проигнорировала резолюции ООН, под которыми ставила свою подпись, но приложила все усилия для того, чтобы добиться принятия резолюции, содержащей угрозу признанной во всем мире территориальной целостности Азербайджана: "Сегодня именно Франция, используя свои рычаги в Европейском союзе, пытается сформировать негативное мнение об Азербайджане, стремится к принятию экономических и политических санкций против нас".

Э.Аллахвердиев подчеркнул, что президент Франции Макрон, увидев безрезультатность всех этих усилий, вооружает побежденную Армению и сеет среди армян семена реваншизма.

"В той же Франции осквернили памятник воспевавшей гуманизм азербайджанской поэтессе. Поэтому такой дипломатический шаг, как отзыв посла, в данном случае не может быть расценен иначе, как популизм и дешевый политический ход", - заключил он.