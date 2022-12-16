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Ответственные за диаспору министры стран ОТГ встретятся в Шуше

Ответственные за диаспору министры стран ОТГ встретятся в Шуше В Шуше и Баку пройдут заседания ответственных за диаспору министров и глав госструктур стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
16 декабря 2022 г. 11:08
Ответственные за диаспору министры стран ОТГ встретятся в Шуше

В Шуше и Баку пройдут заседания ответственных за диаспору министров и глав госструктур стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОТГ.

Было отмечено, что встречи состоятся 20-21 декабря.

Напомним, что в международную организацию, объединяющую современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами, входят Азербайджан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. В качестве наблюдателей в деятельности ОТГ участвуют Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр.

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Версия на английском языке Shusha to host meeting of OTS ministers responsible for diaspora
Версия на азербайджанском языке Şuşada TDT-nin diaspor sahəsinə cavabdeh olan nazirlərinin iclası keçiriləcək

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