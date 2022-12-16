Ответственные за диаспору министры стран ОТГ встретятся в Шуше

В Шуше и Баку пройдут заседания ответственных за диаспору министров и глав госструктур стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Шуше и Баку пройдут заседания ответственных за диаспору министров и глав госструктур стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОТГ.

Было отмечено, что встречи состоятся 20-21 декабря.

Напомним, что в международную организацию, объединяющую современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами, входят Азербайджан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. В качестве наблюдателей в деятельности ОТГ участвуют Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр.