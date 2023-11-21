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Ответ МИД Саманте Пауэр: Называть миграцию армянских жителей Карабаха вынужденной - безосновательно

Ответ МИД Саманте Пауэр: Называть миграцию армянских жителей Карабаха вынужденной - безосновательно "Безосновательно и несправедливо называть миграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению вынужденной".
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 20:28
Ответ МИД Саманте Пауэр: Называть миграцию армянских жителей Карабаха вынужденной - безосновательно

"Безосновательно и несправедливо называть миграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению вынужденной".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию директора USAID Саманты Пауэр в соцсети "X“.

Он отметил, что за почти 30 лет, пока вооруженные силы Армении оккупировали территории Азербайджана, Пауэр не высказывала никакого мнения против Армении, наоборот, даже на постконфликтном этапе делал заявления, противоречащие международному праву и обязательствам Армении. .

A.Гаджизаде напомнил, что Саманта Пауэр во время своего визита в регион встретилась с армянами, мигрировавшими в Армению, но на следующий день отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, которые были лишены своих фундаментальных прав в результате агрессии Армении.

Представитель МИД подчеркнул, что за почти 30-летнюю оккупацию не было ни одного визита на уровне USAID, чтобы узнать о тяжелом положении, в котором оказались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, число которых в 10 раз больше армянских мигрантов.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Samantha Power
Версия на азербайджанском языке XİN-dən Samanta Pauerə cavab: Qarabağın erməni sakinlərinin miqrasiyasını məcburi köç adlandırmaq əsassızdır

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