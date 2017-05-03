Отправившиеся в Хадж индонезийцы также посетят Баку

Губа. 3 мая. REPORT.AZ/ Управление по туризму Индонезии планирует подготовить для отправившихся в Хадж индонезийских паломников турпакеты, по которым оттуда они направятся в Баку.

Об этом северному бюро Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанание.

По его словам, данная идея была выдвинута посольством: "Мы заинтересованы в том, чтобы включить и Азербайджан в список наиболее посещаемых индонезийцами стран. Так как у Азербайджана есть широкий туристический потенциал. На данный момент мы работаем над этим вопросом".

Как сообщил посол, в течение года из Индонезии в паломничество Умра направляется 7 млн человек: "За один день в паломничество Умра едет 19 тыс. индонезийцев. Кроме того, в основном граждане Индонезии посещают Узбекистан, Турцию и Иорданию".