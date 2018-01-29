Отозваны послы и генконсулы Азербайджана в ряде стран - СПИСОК

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому Рашад Фаиль оглу Исмаилов отозван с должности генконсула Азербайджанской Республики в городе Батуми (Грузия).

Как сообщает Report, другими распоряжениями главы государства, Парвиз Джафар оглу Исмаилзаде отозван с должности генконсула Азербайджанской Республики в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, Сабир Мамед оглу Агабеков - с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Иордании, Расим Шамсаддин оглу Рзаева - с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии, а также в Омане, Йемене, Бахрейне и постоянного представителя при Организации исламского сотрудничества.

Тофиг Аловсат оглу Абдуллаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Катаре.

Еще одним распоряжением главы государства Ибрагим Асад оглу Гаджиев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Индии, а также в Шри-Ланке, на Мальдивах, в Непале, Бангладеш и Бутане.